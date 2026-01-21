Manfredi | Cittadinanza onoraria a Conte? Nella nostra lista c' è prima De Laurentiis

Manfredi commenta la possibilità di concedere la cittadinanza onoraria a Conte, sottolineando che il presidente De Laurentiis attualmente occupa una posizione prioritaria nella loro lista. La discussione si concentra sui meriti e sulle priorità nella scelta di conferire riconoscimenti ufficiali, riflettendo un’attenzione equilibrata e senza enfasi eccessiva.

Le parole del sindaco di Napoli sulla possibile concessione della cittadinanza onoraria al tecnico del quarto scudetto azzurro “Cittadinanza onoraria a Conte? Diciamo che l'ha già meritata sul campo. Adesso, però, nella nostra lista c'è prima il presidente De Laurentiis. Dopo De Laurentiis, penseremo al resto”. Così il sindaco Gaetano Manfredi, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato l'intenzione del Comune di conferire la cittadinanza onoraria al numero uno del club azzurro. De Laurentiis: "Il momento più emozionante la promozione in serie A. Oggi il calcio ha gestione medievale" Da De Bruyne a Lukaku, come stanno tutti gli infortunati del Napoli: parla il dott.🔗 Leggi su Napolitoday.it

