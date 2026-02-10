Napoli Aurelio De Laurentiis verso la cittadinanza onoraria

Da napolipiu.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurelio De Laurentiis potrebbe ricevere la cittadinanza onoraria di Napoli. La decisione arriva mentre si avvicina una svolta importante sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona. La città si prepara a ufficializzare un riconoscimento che sottolinea il legame forte tra il presidente e il territorio, in attesa di novità sul progetto di rinnovamento dell’impianto sportivo.

"> Il futuro dello stadio Diego Armando Maradona entra in una fase decisiva. Il bilancio della Regione Campania, che approderà a breve in aula, conterrà infatti le prime voci di finanziamento – probabilmente fondi Fesr – destinate alla riqualificazione dell’impianto di Fuorigrotta. Un passaggio chiave all’interno della candidatura di Napoli tra le cinque città italiane che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032, come riporta il Corriere del Mezzogiorno. Il Comune di Napoli ha già illustrato il progetto di riqualificazione a Figc e Uefa, incassando segnali positivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

napoli aurelio de laurentiis verso la cittadinanza onoraria

© Napolipiu.com - Napoli, Aurelio De Laurentiis verso la cittadinanza onoraria

Approfondimenti su Napoli Aurelio De Laurentiis

Manfredi: "Cittadinanza onoraria a Conte? Nella nostra lista c'è prima De Laurentiis"

Manfredi commenta la possibilità di concedere la cittadinanza onoraria a Conte, sottolineando che il presidente De Laurentiis attualmente occupa una posizione prioritaria nella loro lista.

Napoli fuori dalla Champions, la reazione di Aurelio De Laurentiis alla sconfitta col Chelsea

Napoli esce dalla Champions League.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Aurelio De Laurentiis

Argomenti discussi: Napoli, il 12 febbraio Aurelio De Laurentiis in audizione alla commissione Antimafia; Alisson al Napoli, De Laurentiis gli dà il benvenuto; Il Napoli ufficializza il colpo in chiusura di calciomercato: l'annuncio di De Laurentiis; De Laurentiis giovedì in audizione alla commissione Antimafia: il motivo.

napoli aurelio de laurentiisNapoli, Aurelio De Laurentiis prepara un grande mercato estivo con Antonio Conte in panchina?Il Napoli guarda al futuro con grande ambizione e lo fa partendo da un dato che potrebbe cambiare radicalmente la prossima estate: un budget superiore ai ... dailynews24.it

napoli aurelio de laurentiisNapoli, ADL e Conte, un legame decisivo ma da ripensare: il futuro passa da scelte diverse sul mercatoA porre il tema con chiarezza è Repubblica Napoli, tracciando una riflessione che intreccia risultati, potere decisionale e sostenibilità futura. gonfialarete.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.