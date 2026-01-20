Ordinanza anti-movida Manfredi | Vogliamo renderla definitiva |VIDEO

Il sindaco di Napoli, Manfredi, ha annunciato che, nonostante l'ordinanza anti-movida sia scaduta, il Comune sta già lavorando per renderla definitiva. L'obiettivo è regolamentare gli orari e le attività delle zone di maggiore aggregazione giovanile, garantendo un equilibrio tra vivibilità e libertà di intrattenimento. La nuova ordinanza mira a migliorare la qualità della vita nei quartieri interessati, mantenendo un dialogo aperto con la comunità locale.

L'ordinanza anti-movida è scaduta ma il sindaco di Napoli annuncia che il Comune è già a lavoro per renderla definitiva. Il provvedimento varato tre mesi fa dalla Giunta comunale prevedeva la chiusura anticipata dei locali e il divieto di vendita da asporto dalle 22 alle 6 del mattino.

