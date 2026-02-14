Reggio Calabria maltempo e Alta Velocità | richiesta alla Regione per fondi e interventi urgenti

Reggio Calabria ha richiesto alla Regione Calabria interventi immediati a causa delle forti piogge che hanno causato allagamenti e danni alle strade. Il Consiglio metropolitano ha inviato una lettera ufficiale chiedendo fondi e azioni urgenti per riparare le infrastrutture compromesse. La richiesta nasce dal rapido peggioramento delle condizioni meteo che ha colpito la città e le zone vicine, rendendo difficile il traffico e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.

Reggio Calabria chiede aiuto alla Regione: maltempo e Alta Velocità, una doppia emergenza. Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha sollecitato un incontro urgente con la Regione Calabria per affrontare le conseguenze del recente maltempo e per definire una strategia chiara e condivisa riguardo alla realizzazione dell’Alta Velocità ferroviaria. La riunione del 14 febbraio 2026 ha evidenziato la vulnerabilità del territorio e la necessità di investimenti mirati per garantire la sicurezza e lo sviluppo dell’area. Danni da maltempo, un quadro preoccupante. Le intense precipitazioni del ciclone ‘Harry’ hanno causato danni significativi in oltre venti comuni della provincia di Reggio Calabria, mettendo a dura prova le infrastrutture locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

