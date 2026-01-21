Maltempo Salvini segue gli effetti sulle infrastrutture | appelli urgenti per interventi straordinari

Il maltempo ha causato significativi danni alle infrastrutture in Calabria, Sardegna e Sicilia. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, monitora attentamente la situazione, valutando l’entità dei danni e le necessità di intervento. Sono stati lanciati appelli per interventi straordinari al fine di ripristinare la funzionalità e garantire la sicurezza delle aree colpite. La situazione richiede attenzione immediata e risposte efficaci.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.