Maltempo allerta meteo arancione e gialla domani 8 aprile 2026 per rischio idrogeologico | le regioni colpite

Per mercoledì 8 aprile 2026 sono previste allerte meteo di colore arancione e giallo in tre regioni italiane a causa delle abbondanti piogge dei giorni precedenti. La Protezione civile ha segnalato criticità idrogeologiche e idrauliche legate alle condizioni atmosferiche in alcune aree del paese. Le allerte indicano un potenziale aumento del rischio di frane e allagamenti nelle zone interessate.

Ancora criticità idrogeologiche per le regioni colpite dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi. La Protezione civile ha valutato per domani, mercoledì 8 aprile 2026, una allerta meteo arancione e gialla su tre regioni per rischio idrogeologico e idraulico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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