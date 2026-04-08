Malore fatale vicino al centro | 54enne si accascia e muore

Nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile, una donna di 54 anni è stata trovata senza vita in strada, tra viale Leopardi e piazzale D’Annunzio. Secondo quanto si è appreso, l’intera vicenda si è svolta mentre la donna camminava appena fuori dal centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La causa del decesso è attribuita a un malore improvviso.

Un dramma improvviso ha scosso il pomeriggio cittadino di mercoledì 8 aprile. Una donna georgiana di 54 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da un malore fulminante mentre camminava in strada, tra viale Leopardi e piazzale D’Annunzio.La donna si è accasciata a terra improvvisamente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Muore dopo aver votato al referendum: malore fatale, uomo si accascia a terraCascina (Pisa), 23 marzo 2026 – Un uomo di 87 anni è morto dopo aver votato al referendum sulla riforma della giustizia.

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Malore fatale al centro Salus, medico stroncato da infarto. Era appena arrivato al barIl malore improvviso lo ha colto mentre si trovava davanti al bar del centro Salus, nel primo pomeriggio di ieri. Secondo quanto ricostruito, il 73enne era uscito dal suo studio per una breve pausa, ... lanazione.it

Falconara, malore fatale in bici nel giorno di Pasqua. La mamma: «Giulio era il mio guerriero» - facebook.com facebook

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