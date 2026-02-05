Malore fatale alla guida | 54enne bergamasco muore a Busnago

Un uomo di 54 anni, Antonio Valicenti di Dalmine, ha perso la vita giovedì mattina a Busnago. Mentre era alla guida in via Italia, ha accusato un malore improvviso e non è riuscito a controllare l’auto. Soccorritori e forze dell’ordine sono intervenuti subito, ma per lui non c’era più niente da fare. La tragedia si è consumata davanti agli occhi dei passanti, che hanno chiamato i soccorsi appena hanno visto l’auto fermarsi bruscamente.

Bergamo. Un uomo di 54 anni, Antonio Valicenti, di Dalmine, è morto nella mattinata di giovedì 5 febbraio in seguito ad un malore fatale accusato mentre si trovava alla guida della sua auto a Busnago, in via Italia, provincia di Monza Brianza. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un furgoncino e provocando un incidente intorno alle 5.15, a seguito del quale sono scattati i soccorsi. Un'ambulanza e un'automedica sono intervenute in codice rosso e hanno trasportato il 54enne in gravi condizioni all'ospedale di Vimercate. Nonostante i tentativi di salvarlo al pronto soccorso, l'uomo è deceduto.

