Malore fatale alla guida | 54enne bergamasco muore a Busnago

Da bergamonews.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 54 anni, Antonio Valicenti di Dalmine, ha perso la vita giovedì mattina a Busnago. Mentre era alla guida in via Italia, ha accusato un malore improvviso e non è riuscito a controllare l’auto. Soccorritori e forze dell’ordine sono intervenuti subito, ma per lui non c’era più niente da fare. La tragedia si è consumata davanti agli occhi dei passanti, che hanno chiamato i soccorsi appena hanno visto l’auto fermarsi bruscamente.

Bergamo.  Un uomo di 54 anni, Antonio Valicenti, di Dalmine, è morto nella mattinata di giovedì 5 febbraio in seguito ad un malore fatale accusato mentre si trovava alla guida della sua auto a Busnago, in via Italia, provincia di Monza Brianza. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un furgoncino e provocando un incidente intorno alle 5.15, a seguito del quale sono scattati i soccorsi. Un’ambulanza e un’automedica sono intervenute in codice rosso e hanno trasportato il 54enne in gravi condizioni all’ospedale di Vimercate. Nonostante i tentativi di salvarlo al pronto soccorso, l’uomo è deceduto.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Approfondimenti su Bergamo Malore

Malore fatale sulle piste da sci: 54enne polacco muore a Livigno

Malore fatale mentre è alla guida, addio a Giuliano Valduga

Giuliano Valduga, 68 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri, 6 gennaio, a Terragnolo, mentre era alla guida.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bergamo Malore

Argomenti discussi: Pontecorvo, Malore fatale alla guida del trattore. Accosta il mezzo e muore; Tragedia sulla ’Palio’, malore fatale per una maestra di asilo; Cardedu, fatale malore alla guida: muore un ex infermiere di Villanova Strisaili; Investito da un’auto, poi il coma. Manuel (37 anni) non ce l’ha fatta.

malore fatale alla guidaMalore fatale alla guida: 54enne bergamasco muore a BusnagoBergamo. Un uomo di 54 anni, Antonio Vimercanti, di Dalmine, è morto nella mattinata di giovedì 5 agosto in seguito ad un malore fatale accusato mentre si trovava alla guida della sua auto a Busnago, ... bergamonews.it

malore fatale alla guidaAgnosine, malore mentre è alla guida: perde la vita un 36enneStefano Ferrari, originario di Salò, era uscito per prendere delle pizze quando si è sentito male mentre al volante della sua auto che, senza controllo, ha sfondato il muro di una azienda. quibrescia.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.