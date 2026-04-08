Il 10 aprile 2026 su Disney+ sarà disponibile il ritorno della famiglia protagonista di “Malcolm: Che Vita!”, il revival del celebre show televisivo. La serie, conosciuta per le sue dinamiche disfunzionali e il tono ironico, riprende le vicende dei personaggi principali, portando avanti le storie di una famiglia caratterizzata da conflitti e situazioni imprevedibili. La messa in onda segna il ritorno di una delle sitcom più amate degli ultimi anni.

L’attesa è quasi finita: il 10 aprile 2026 la famiglia più caotica della TV torna su Disney+ con il revival intitolato “Malcolm: Che Vita!” (titolo originale Malcolm: Life’s Still Unfair ). Dopo vent’anni di silenzio, i motori si sono riaccesi per una miniserie evento in quattro episodi che promette di rispondere alla domanda che ci perseguita dal 2006: Malcolm è diventato davvero Presidente degli Stati Uniti o la sua famiglia lo ha trascinato a fondo con sé? La Produzione: Un ritorno alle origini. Il progetto è nato dalla spinta di Bryan Cranston, che non ha mai smesso di dichiarare il suo amore per la serie. La produzione ha riunito il team creativo originale, guidato dal creatore Linwood Boomer e dal regista Ken Kwapis. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Malcolm: Che Vita! – Il ritorno della famiglia più disfunzionale d’America

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