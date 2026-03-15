È disponibile il trailer ufficiale di Malcolm: che vita!, la serie revival che debutterà con tutti e quattro gli episodi il 10 aprile su Disney+ a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti. Dopo aver protetto se stesso e la figlia dalla sua famiglia per oltre un decennio, Malcolm viene trascinato nuovamente nella loro orbita quando Hal e Lois richiedono la sua presenza alla festa per il loro quarantesimo anniversario. La serie riunisce Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) ed Emy Coligado (Piama). A loro si aggiungono i nuovi membri del cast Keeley Karsten (Leah, la figlia di Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la sorella minore di Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la ragazza di Malcolm) e Caleb Ellsworth-Clark (nel ruolo di Dewey). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Malcolm: che vita! – Svelato il trailer della serie revival

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