Il 10 aprile 2026 si avvicina e con esso il ritorno di una delle famiglie più note della televisione, protagonista di una miniserie evento intitolata “Malcolm: Che Vita!”. La notizia, che circolava da tempo tra i fan, è ora confermata e si prepara a fare il suo debutto ufficiale. La serie è attesa come un appuntamento speciale per gli appassionati che ricordano con affetto le vicende della famiglia disfunzionale.

Manca poco al 10 aprile 2026. Il ritorno di una delle famiglie più amate e disfunzionali della storia della televisione non è più solo un rumor da forum per nostalgici, ma una realtà imminente con la miniserie evento “Malcolm: Che Vita!” ( Life’s Still Unfair ). Il trailer rilasciato pochi giorni fa ha scatenato il panico (in senso buono) tra i fan della Generazione Y e Z, mostrandoci che, nonostante il tempo passato, il caos è l’unica costante nell’universo creato da Linwood Boomer. Ma prima di proiettarci nel futuro, è fondamentale fare il punto su come avevamo lasciato i nostri “eroi” vent’anni fa. Dove eravamo rimasti: Il peso del destino (2006). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Malcolm in the Middle: Il ritorno del genio (incompreso)

TonyPitony è un genio incompreso o solo un altro che vuole fatturare?C’è un momento, durante ogni pausa pranzo in redazione (ma capiterà a tutti in qualsiasi ufficio), in cui si smette di parlare di lavoro e si finisce...

Leggi anche: Canella e Ventura, ritorno da campioni: trionfo trentino alla Middle del Bondone

Temi più discussi: Malcolm in the Middle torna ad aprile: perché la serie ha rivoluzionato il mondo delle sitcom; Le 10 serie TV imperdibili da guardare a Pasqua; Disney+ le novità di aprile 2026; 10 serie tv da vedere ad aprile 2026, da Running Point 2 a The Boys 5 ed Euphoria.

Bryan Cranston torna con il sequel di Malcolm: Oggi la comicità è vitalePer la star di Breaking Bad e Malcolm, in questo momento più che mai la comicità è vitale per controbilanciare le brutte notizie. serial.everyeye.it

‘Malcolm in the Middle’ Star Erik Per Sullivan Turned Down ‘Buckets of Money’ to Return to RevivalErik Per Sullivan got a hefty offer to return for the 'Malcolm in the Middle' revival, but he ultimately said no ... usmagazine.com

A Erik Per Sullivan sarebbero stati offerti "un sacco di soldi" per tornare a interpretare Dewey nel revival di Malcolm ma l'attore avrebbe rifiutato l'offerta. A raccontare il particolare è stata Jane Kaczmarek, interprete di Lois nella serie, in un'intervista rilasciata a facebook