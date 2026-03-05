Predatori | sesso e violenza nelle mafie nel libro di Celeste Costantino

È stato presentato un libro che analizza come sesso e violenza siano strettamente collegati alle organizzazioni mafiose, concentrandosi sui rapporti di potere e cultura patriarcale. L’evento pubblico ha riunito esperti e autori per discutere di questi temi, evidenziando le connessioni tra le dinamiche di genere e le attività criminali. Il testo si propone di approfondire questi aspetti senza interpretazioni o giudizi.

Un momento pubblico di approfondimento sui rapporti tra violenza di genere, cultura patriarcale e potere mafioso. È questo il cuore dell'incontro in programma venerdì 6 marzo alle ore 17 presso l'Access Point di Roghudi, dedicato alla presentazione del libro "Predatori. Sesso e violenza nelle mafie" di Celeste Costantino. L'appuntamento si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e formazione civile che punta a rafforzare la consapevolezza collettiva, promuovendo il dialogo tra istituzioni, associazioni e comunità locale.