Il premier ha commentato una recente pubblicazione online che mostra una sua foto insieme a un individuo accusato di criminalità organizzata, sostenendo che si tratta di un tentativo di diffamazione. Ha aggiunto che le fonti coinvolte in questa “redazione unica” sono Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, e ha definito il contenuto diffuso come “fango”. Ha ribadito il suo impegno nella lotta contro la mafia.

“Oggi la ‘redazione unica’, composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, mostra una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi. Inoltre, questi signori fanno un pirotecnico collegamento con le vicende di mio padre, per dimostrare non so quale commistione con la criminalità organizzata”. Così su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che rispedisce al mittente con parole nette la nuova regia di attacchi avanzati all’unisono da alcuni quotidiani (sempre gli stessi) che rispolverano un vecchio selfie, risalente al 2019, che la ritrae accanto a Gioacchino Amico, indicato dagli inquirenti come referente in Lombardia del clan camorristico dei Senese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: “Dalla redazione unica del Fatto, Repubblica, Fanpage e Report solo fango. Il mio impegno contro la mafia è cristallino”

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Meloni e la foto con il pentito, la replica della premier: “Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino”“Mostrano una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi“.

Temi più discussi: Meloni vede Salvini e Tajani, vertice a cena dalla premier; Santanchè dalla Versilia: L'unica cosa certa è che non lascio FdI e sono sempre con Meloni; La foto del pentito del clan Senese con Meloni e i suoi strani rapporti con FdI: la premier attacca la stampa; La Vardera a tutto campo: Potrebbero usare le primarie per farmi fuori, Antoci è un amico ma non è candidato.

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La replica della premier: Il mio impegno contro ogni mafia è cristallinoMeloni e la foto con il pentito, la replica della premier: Il mio impegno contro ogni mafia è ...La premier replica alle accuse dopo la pubblicazione di un selfie con un esponente del clan Senese risalente al 2019 ... ilfattoquotidiano.it

Sì vola! Ennesima scoperta di Report. Uno scatto del 2019 immortala Gioacchino Amico, all'epoca referente del clan Senese in Lombardia e ora collaboratore di giustizia, con Giorgia Meloni. Vicino a Fratelli d'Italia, aveva un pass alla Camera. Report rivela: “Il - facebook.com facebook

Il pentito del clan Senese con Meloni, Report: «Vicino a FdI» x.com