Insulti razzisti nei confronti di Vinicius | UEFA apre un’indagine per quanto accaduto in Benfica-Real Madrid

La UEFA ha avviato un’indagine dopo gli insulti razzisti rivolti a Vinicius Jr. durante il match tra Benfica e Real Madrid. La causa sono le parole offensive pronunciate dai tifosi portoghesi, che hanno rivolto insulti all’attaccante brasiliano. Testimoni riferiscono di un forte clamore e di cori discriminatori che si sono sentiti nel settore ospiti dello stadio. La UEFA ha deciso di intervenire e verificare quanto accaduto, promettendo azioni decise contro ogni forma di discriminazione nel calcio europeo.

Si è conclusa ieri sera la 'due-giorni' di Champions League che ha visto impegnate anche due italiane. L'Inter di Cristian Chivu contro il BodøGlimt e la Juventus di Luciano Spalletti contro il Galatasaray, entrambe in trasferta. Tralasciando i risultati, il momento che ha rubato la scena è quello avvenuto durante il secondo tempo di Benfica-Real Madrid. La partita, vinta 0-1 dai 'Blancos' ha visto lo svolgersi di un bruttissimo episodio non tollerabile. Il protagonista è Vinicius Jr., peraltro autore del gol vittoria. Al 50' il brasiliano segna un gol bellissimo e va ad esultare alla bandierina con i suoi balletti.