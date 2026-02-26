La pattuglia del gruppo Casilino della polizia locale di Roma stava svolgendo uno dei consueti servizi di contrasto all’abusivismo commerciale, quando ha proceduto all’arresto di un ambulante abusivo. Quest’ultimo ha assunto comportamenti inaccettabili, rendendosi responsabile di insulti razzisti e minacce di morte nei confronti degli agenti operanti. I fatti si sono verificati ieri mattina nell’area del mercato rionale di viale della Primavera, dove gli agenti hanno sorpreso un uomo intento a vendere della merce adagiata su un telo, a terra. Reazione violenta dell’ambulante abusivo. Alla richiesta degli agenti di mostrare le autorizzazioni necessarie, di cui l’uomo, un cittadino di nazionalità algerina di 48 anni, è risultato sprovvisto, ha reagito in modo aggressivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: insulti razzisti e minacce di morte a un’agente polizia locale, arrestato ambulante abusivo

Genoa, per il rigore sbagliato a San Siro: fa discutere il tranello della buca di Pavlovic. Insulti razzisti e minacce di morte a StanciuNumerosissimi insulti razziali e anche auguri di morte da parte di molti tifosi del Genoa hanno travolto i social del club rossoblù dopo l’errore dal...

Leggi anche: Sferra una testata ad un agente della polizia locale, arrestato

Temi più discussi: Roma, insulti razzisti e minacce di morte contro i vigili a Centocelle: arrestato ambulante abusivo; Centocelle: Neg** di mer**, ambulante abusivo insulta vigilessa e la minaccia di morte; Champions: 'Insulti razzisti a Vinicius', l'Uefa apre un'indagine; Juventus, shock social: Kelly mostra e reagisce al messaggio razzista.

Roma, insulti razzisti e minacce di morte contro i vigili a Centocelle: arrestato ambulante abusivoGli agenti in servizio nel mercato di viale della Primavera aggrediti con un cacciavite e minacciati. «Negra di m...» l'insulto a una vigilessa, italiana di seconda generazione ... roma.corriere.it

Centocelle: Neg** di mer**, ambulante abusivo insulta vigilessa e la minaccia di morteL'aggressione nell'area del mercato rionale di Centocelle. Il 48enne è stato poi arrestato dagli agenti ... romatoday.it

Minacce e insulti contro i nostri agenti in un video pubblicato sui social: individuato e denunciato il responsabile #poliziaromacapitale È stato identificato l’autore di un video diffamatorio, pubblicato su un noto social network, nel quale venivano rivolti insulti e - facebook.com facebook

Insulti alla #Roma e Mourinho, battute a Gattuso, Dimarco e Chivu: i retroscena tra Italia e Norvegia. E quell'articolo in America... x.com