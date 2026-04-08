Una donna e la sua figlia sono decedute a Campobasso, con le autorità che hanno riferito che il veleno avrebbe agito rapidamente. Sono stati convocati in Procura il marito e la figlia maggiore per essere ascoltati come persone informate sui fatti. Le indagini si concentrano sugli eventi avvenuti tra il 23 e il 24 dicembre, ma al momento non sono stati rilasciati dettagli sulle cause delle morti o sulle circostanze precise.

Convocati in Procura il marito e la figlia maggiore. Gli investigatori concentrano le indagini tra il 23 e il 24 dicembre La ricina avrebbe agito rapidamente, senza un meccanismo a rilascio graduale. Questa la novità emersa nelle ultime ore nell’inchiesta riguardo madre e figlia morte rispettivamente il 27 e il 28 dicembre dopo un improvviso aggravarsi delle loro condizioni di salute. La Procura di Larino procede per duplice omicidio volontario e il sospetto degli investigatori è che le due donne siano state avvelenate con una delle sostanze più letali conosciute: la ricina. Come riportato da Il Corriere della Sera, i consulenti della Squadra Mobile avrebbero escluso l’ipotesi di un’assunzione graduale della proteina tossica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Madre e figlia morte a Campobasso: “Il veleno ha agito velocemente”

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». L’attenzione degli inquirenti si concentra anche su cestini e conserve ricevuti in regalo dal maritoLa Procura di Larino procede per duplice omicidio volontario: il sospetto, sempre più fondato, è che madre e figlia siano state avvelenate con la...

Leggi anche: Madre e figlia morte a Campobasso uccise da un veleno, si indaga per omicidio

Mamma e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso: tutti i possibili scenari

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Non fu intossicazione, mamma e figlia avvelenate a Natale; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Madre e figlia morte a Campobasso: La ricina ha agito velocemente. Marito e figlia maggiore convocati in Procura.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». L’attenzione degli inquirenti si concentra anche su cestini e conserve ricevuti in regalo ...Gli accertamenti hanno dimostrato che non si è trattato di una contaminazione progressiva, ma una somministrazione mirata. Un passaggio importante, che restringe i tempi. Nelle prossime ore saranno se ... vanityfair.it

Madre e figlia morte a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». Marito e figlia maggiore convocati in ProcuraGli accertamenti stanno inquadrando poche ore, quelle comprese tra la sera del 23 dicembre e la successiva, alla Vigilia. Due cene e un pranzo al centro dei controlli della Squadra mobile di Campobass ... corriere.it

Orrore a Fano questa notte. Intorno alle 3.50, all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre, un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e il fratellino di 16 anni. Sarebbe stata la madre, 43 anni, nonostante le ferite, a riuscire a lanciare l’allarm - facebook.com facebook

Eredità Agnelli, schiaffo agli Elkann. Il tribunale dà torto a John in causa con la madre Margherita: giurisdizione italiana. @EBoffano x.com