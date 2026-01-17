Valeria Marini ha fatto pace con la mamma Gianna Orrù | Sono stata a Medjugorje per chiedere alla Madonna di far pace lei

Valeria Marini ha recentemente trovato un momento di confronto con la madre Gianna Orrù, a seguito di un periodo difficile segnato da una truffa che ha coinvolto la famiglia. La showgirl ha condiviso di aver cercato conforto e pace spirituale recandosi a Medjugorje, affidando le proprie preoccupazioni alla Madonna. Questa vicenda evidenzia come, anche in momenti complessi, si possa trovare un sostegno nel percorso di riconciliazione familiare.

Valeria Marini non ha nascosto il dolore vissuto negli ultimi anni. La truffa subita dalla madre ha avuto conseguenze pesantissime, non solo economiche ma soprattutto emotive: “ Lei ha subito una truffa tremenda e io non sapevo come aiutarla ”. La mamma si Valeria Marini, Gianna Orrù, travolta dalla rabbia e dalla delusione, si è progressivamente isolata, arrivando ad allontanarsi anche dai figli. Una situazione che ha fatto soffrire profondamente Valeria, che ha cercato in ogni modo di starle accanto e di essere utile: “ Lei era arrabbiata col mondo, io ho cercato di essere utile. Le ho dato un grande avvocato”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

