The Darkness live al Castello Scaligero di Villafranca

I The Darkness tornano in Italia il 7 luglio 2026, dopo aver annunciato il concerto al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. La band britannica, famosa per il loro stile energico e le hit degli anni passati, si esibirà in una location storica, attirando fan da tutta la regione. La data segna il ritorno di una delle principali formazioni rock del Regno Unito nel nostro paese.

L’estate 2026 riporta in Italia una delle formazioni più iconiche del rock britannico contemporaneo. I The Darkness torneranno infatti nel nostro paese per un atteso concerto in programma il 7 luglio nella suggestiva cornice del Castello Scaligero di Villafranca di Verona. L’evento rappresenta il quinto appuntamento annunciato del Villafranca Festival 2026 e si preannuncia come uno dei momenti centrali della rassegna estiva. La band guidata da Justin Hawkins, nota per l’energia delle esibizioni dal vivo e per un sound che fonde hard rock, glam e ironia britannica, condividerà il palco con gli australiani Airbourne e con gli italiani Spleen.🔗 Leggi su Veronasera.it

Gio Evan, musica e poesia sotto le stelle al Castello Scaligero di VillafrancaIl 4 luglio, il poeta e musicista Gio Evan sarà a Villafranca di Verona per il concerto “Extra Terreste” alle ore 21, presso il Castello Scaligero.

Sirmione: visita guidata al castello ScaligeroScopri la bellezza di Sirmione attraverso una visita guidata al suggestivo Castello Scaligero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.