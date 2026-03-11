Marco Masini live al Castello Scaligero di Villafranca di Verona
Il cantautore fiorentino Marco Masini si prepara a esibirsi dal vivo al Castello Scaligero di Villafranca di Verona il 14 luglio alle 21, portando avanti il suo tour “Marco Masini – Live 2026”. L’artista torna sul palco per un concerto che coinvolgerà il pubblico presente, offrendo uno spettacolo con la sua musica dal vivo. La serata è prevista per la sera di metà luglio.
Il cantautore fiorentino Marco Masini torna a incontrare il suo pubblico dal vivo con il tour "Marco Masini – Live 2026", che farà tappa il 14 luglio alle 21.15 al Castello Scaligero di Villafranca di Verona, nell'ambito della rassegna Villafranca Festival 2026.
