Macron | La tregua includa il Libano Sánchez | c’è chi dà fuoco al mondo e viene con un secchio d’acqua – La diretta

Dopo l’annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti, Israele e Iran nella Guerra del Golfo, i mercati hanno reagito con una diminuzione dei prezzi di petrolio e gas. Il presidente francese ha chiesto che anche il Libano sia coinvolto nella cessazione delle ostilità. Nel frattempo, il premier spagnolo ha commentato ironicamente che ci sono chi dà fuoco al mondo e poi si presenta con un secchio d’acqua. La diretta dell’evento ha seguito gli sviluppi più recenti.

Subito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a scendere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Usa aiuteranno a regolare il traffico nello Stretto di Hormuz. Mentre i cittadini di Teheran sono in piazza a festeggiare, Iran e Oman potranno imporre tariffe alle navi che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. Come parte di un accordo di cessate il fuoco di due settimane mediato dal Pakistan. L’Iran prevede di utilizzare i ricavi per la ricostruzione. Teheran e l’Oman condividono i diritti territoriali sullo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Open.online Trump: "Un grande giorno per la pace nel mondo". Netanyahu: "Israele appoggia la tregua ma Libano escluso"Tregua di due settimane tra Usa e Iran, Israele appoggia ma resta fuori il fronte libanese: sullo sfondo la riapertura di Hormuz e le promesse di un... Trump annuncia una tregua di due settimane, riaperto lo Stretto di Hormuz. Netanyahu: “Il cessate il fuoco non comprende il Libano”E’ prevista per le 14 ora italiana una conferenza stampa del segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, e del generale Dan Caine, capo degli Stati... Si parla di: Due settimane di tregua per un accordo Usa-Iran, Teheran riapre lo Stretto di Hormuz. Iran: Macron, bene tregua ma cessate il fuoco deve includere il Libano(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di accogliere con favore l'accordo per la tregua di due ... ilsole24ore.com Trump accetta tregua di 2 settimane Teheran: Vittoria. Israele continua gli attacchi sul LibanoNessun cessate il fuoco in Libano, Idf : La battaglia continua Il cessate il fuoco decretato con l'Iran non si applica al Libano, dove la battaglia continua contro il movimento islamista Hezbollah ... msn.com