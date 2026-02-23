lord gravedigger il nuovo album di iastimo tra rap underground e visioni hardcore

Il cantante Iastimo ha pubblicato il suo nuovo album, “Lord Gravedigger”, che combina rap underground e influenze hardcore. La sua uscita, avvenuta venerdì 20 febbraio, ha attirato l’attenzione degli appassionati di musica alternativa. L’artista ha scelto di lanciare il disco attraverso piattaforme digitali, puntando a raggiungere un pubblico più ampio. L’album include dieci tracce e riflette un’atmosfera intensa e cruda. Molti ascoltatori stanno già condividendo i primi commenti sui social.