lord gravedigger il nuovo album di iastimo tra rap underground e visioni hardcore

Il cantante Iastimo ha pubblicato il suo nuovo album, “Lord Gravedigger”, che combina rap underground e influenze hardcore. La sua uscita, avvenuta venerdì 20 febbraio, ha attirato l’attenzione degli appassionati di musica alternativa. L’artista ha scelto di lanciare il disco attraverso piattaforme digitali, puntando a raggiungere un pubblico più ampio. L’album include dieci tracce e riflette un’atmosfera intensa e cruda. Molti ascoltatori stanno già condividendo i primi commenti sui social.
“Lord Gravedigger” è il nuovo album di Iastimo, disponibile da venerdì 20 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Marmelade Wave Record. A quasi due anni dall’ultimo lavoro, “Tutto Normale”, il rapper siciliano torna curando in prima persona sia le rime sia le produzioni. “Lord Gravedigger” è un progetto che cristallizza un rap classico e senza compromessi, lontano da mode e concessioni. Il concept dell’album ruota attorno al tema della morte, intesa non come fine assoluta ma come trasformazione. Iastimo ne esplora le molteplici declinazioni — sociali, politiche, di pensiero e musicali — collegandole spesso al tema della disabilità, centrale nella title track. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
