SIBA presenta il suo nuovo singolo, “626”, ora disponibile su tutti gli store digitali. Inserito nella playlist “Novità rap italiano” su Amazon Music, il brano segna un ulteriore passo nel percorso artistico del rapper. “626” è un’ulteriore testimonianza della sua capacità di coniugare liriche autentiche e sonorità contemporanee. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di rap italiano in cerca di nuove proposte.

È disponibile negli store digitali “626”, il nuovo singolo del rapper SIBA (Tulipani Nel Bronx Digital Noises). Un’uscita che segna un passaggio importante nel suo percorso: non solo un nuovo brano, ma un vero cambio di fase, nato dall’esigenza di raccontare una rinascita e una ripartenza costruita su consapevolezze nuove. Il singolo è inoltre presente nella playlist “Novità rap italiano” su Amazon Music, confermando l’attenzione crescente intorno al progetto. Una ripartenza: scrittura più essenziale, suono più libero. “626” arriva dopo un processo di maturazione personale e artistica che si traduce in un cambio evidente: la scrittura si fa più diretta, più asciutta, più autentica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - SIBA pubblica “626”: nuovo singolo disponibile negli store digitali, dentro la playlist “Novità rap italiano” su Amazon Music

Leggi anche: Amazon Music lancia “Rap Rotation Italia” durante la Milano Music Week 2025: nuova casa dell’hip-hop italiano con un Original di Papa V

Leggi anche: Fuori negli store digitali "Organizer", il nuovo album di Devya

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Antonio Gigliotti. . Onorari dei professionisti e PA: dal 15 giugno 2026 scatta la “compensazione” automatica con i debiti Con la Legge di Bilancio 2026, ogni pagamento della Pubblica Amministrazione ai professionisti verrà “controllato” e, se ci so - facebook.com facebook