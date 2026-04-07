Il 18 e 19 aprile la Bassa Romagna apre le porte a quattro importanti case museo

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, la Bassa Romagna ospiterà l'apertura di quattro case museo, in occasione della seconda edizione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria. L’evento coinvolge diverse strutture che si rendono accessibili al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare spazi storici dedicati alla memoria e alla cultura locale. Le aperture si svolgono nel corso di due giorni consecutivi, con orari e modalità di accesso specifici.

Nel weekend del 18 e 19 aprile la Bassa Romagna apre le porte a quattro importanti case museo in occasione della seconda edizione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria. L’iniziativa, che coinvolge oltre 400 realtà in tutto il mondo, permette di scoprire luoghi vissuti da personaggi illustri in vari ambiti, dall’arte alla letteratura, dalla musica alla storia. In Emilia-Romagna partecipano 34 strutture, tra cui le quattro del territorio della Bassa Romagna, che propongono percorsi gratuiti e attività guidate. La Casa Museo Vincenzo Monti ad Alfonsine, in via Passetto 3, occupa un edificio colonico del XVIII secolo dove nacque il poeta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il 18 e 19 aprile la Bassa Romagna apre le porte a quattro importanti case museo Leggi anche: La Casa della Cultura apre le porte alla comunità: presto sarà anche Museo Civico Leggi anche: Sogin apre al pubblico le porte di quattro centrali nucleari in dismissione Argomenti più discussi: Il 18 e 19 aprile la Bassa Romagna apre le porte a quattro importanti case museo; Al via Fra le Righe: aperte le selezioni per nuovi peer tra i giovani di Bassa Romagna e Faenza; Bassa Romagna: c'è tempo fino al 9 aprile per le iscrizioni ai nidi d'infanzia per l’anno 2026-2027; Emilia Romagna – Porte aperte in 34 case museo per la seconda edizione delle Giornate internazionali. Che tempo faceva a Pertica Bassa il 18 Aprile 2024 - Archivio Meteo Pertica Bassa- seleziona provincia - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO ... ilmeteo.it **LABASSAROMAGNA** - 2026-04-03 COMUNE DI FUSIGNANO - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RAVENNA IN PROSSIMITA' DEL CIV. 8 PER CONSENTIRE LA SOSTA DI VEICOLO CON PIATTAFORMA AEREA PER A - facebook.com facebook