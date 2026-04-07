Tarì torna Open | il 18 aprile inaugurazione con una mostra di design e un focus sull’oro

Il salone della gioielleria del Tarì torna con l’edizione di aprile, dal 17 al 20, e si apre con un evento previsto per sabato 18 alle 11, dedicato al design e all’oro. La prima giornata prevede il talk intitolato “Oro strategico”, che coinvolgerà rappresentanti di istituzioni, analisti e professionisti del settore orafo e dell’export italiano. Durante i giorni della manifestazione, sono in programma esposizioni e approfondimenti su temi legati alla gioielleria.

Sarà il talk “Oro strategico” ad aprire, sabato 18 aprile alle ore 11, “Open”, il salone della gioielleria del Tarì in programma dal 17 al 20 aprile: un momento di confronto che riunirà istituzioni, analisti ed esponenti di primo piano del comparto orafo e dell’export italiano. All’incontro parteciperanno Mario Lettieri, già sottosegretario all’Economia e Finanze ed editorialista esperto di finanza internazionale e monetaria, M. Cristina Squarcialupi, presidente di Confindustria Federorafi, Maurizio Mazziero, analista economico, Maurizio Forte, direttore centrale per i settori dell’Export Ice, Roberto Luongo, consigliere del ministro del Made in Italy, Gennaro Sangiuliano, consigliere della Regione Campania, e Stefano Andreis, presidente di Federpreziosi Confcommercio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Dal 18 aprile lo Spazio Gerra di Reggio Emilia ospiterà una mostra dedicata alla musica di Francesco GucciniLa musica di Francesco Guccini sarà la protagonista assoluta della mostra Canterò soltanto il tempo, aperta al pubblico dal 18 aprile al 18 ottobre... “Palazzo Riggio” diventa “Palazzo della Cultura”: inaugurazione il 18 aprileCambio di denominazione e nuova vita per Palazzo Riggio, che diventa ufficialmente “Palazzo della Cultura”.