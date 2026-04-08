All’interno del Movimento 5 Stelle si registra un clima di forte tensione tra i sostenitori di Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Casaleggio ha criticato apertamente l’ex premier, affermando che il movimento ha perso i valori e che si sta lasciando il nome e il simbolo. La questione riguarda le divergenze interne sulla direzione futura del partito e sulle influenze di Grillo.

Clima di altissima tensione in casa M5s. Aspirante leader del campo largo, Giuseppe Conte deve fare i conti con alcune grane interne, a partire dal dossier Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento ha dichiarato guerra all’ex primo ministro sul simbolo e sui 300mila euro del contratto di consulenza per la comunicazione. Molti attivisti sono dalla parte del comico, è noto, anche per la distanza chilometrica tra l’attuale corso pentastellato e il progetto delle origini. E ora Conte deve fare fronte a un altro attacco frontale: quello di Davide Casaleggio. Intervistato dal Corriere della Sera, il figlio del co-fondatore del Movimento non ha utilizzato troppi giri di parole: "Penso che il miglior modo di rispettare la storia del Movimento sia chiarire che si tratta di una grandiosa avventura con valori che oggi non esistono più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - M5s, guerra Grillo-Conte. Casaleggio attacca l'ex premier: "Persi i valori, lasci nome e simbolo"

Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. Lasci nome e simbolo»Ho votato «per la separazione delle carriere e il sorteggio, pur non condividendo tutta la riforma, in coerenza con il programma del M5s del 2018».

Leggi anche: M5s, Casaleggio: Conte lasci il simbolo, lui ottimo leader per Pd

Temi più discussi: La guerra totale di Beppe Grillo: tre cause contro il M5S. Conte: una lite temeraria; Grillo fa causa a Conte: Nome e simbolo M5S sono del fondatore; Grillo rivendica simbolo e nome del M5S: azione legale contro Conte; Grillo vs Conte: guerra sui soldi. Risarcitemi le consulenze. Paga i danni.

M5s, guerra Grillo-Conte. Casaleggio attacco: Persi i valori, lasci nome e simboloIl figlio del co-fondatore lancia una frecciatina all'ex premier: Lui sarebbe ottimo, ma a guidare il Pd Clima di altissima tensione in casa M5s. Aspirante leader del campo largo, Giuseppe Conte dev ... ilgiornale.it

La «guerra totale» di Beppe Grillo: tre cause contro il M5S. Conte: una lite temerariaNon c’è uno senza… tre. Beppe Grillo raddoppia, anzi, triplica i fronti legali contro il Movimento guidato da Giuseppe Conte (che replica duramente): le cause intentate dal fondatore sono infatti tre. corriere.it

Il pranzo romano con Paolo Zampolli riaccende i riflettori sulle acrobazie diplomatiche di Giuseppe Conte. Mentre Grillo rivendica il simbolo del M5S, l'ex premier gioca su più tavoli: dal pacifismo tattico all'apertura ai centristi, con l'obiettivo fisso di Palazzo Chi - facebook.com facebook

NON C’È UNO SENZA…TRE! GRILLO TRIPLICA I FRONTI LEGALI CONTRO IL M5S DI CONTE E INTENTA 3 CAUSE x.com