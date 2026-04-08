M5s Casaleggio | Conte lasci il simbolo lui ottimo leader per Pd

Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha espresso il suo sostegno alla partecipazione alle elezioni, sottolineando l'importanza di una conseguenza certa. Ha inoltre dichiarato di aver votato a favore della separazione delle carriere e del sorteggio, anche se non condivide completamente tutta la riforma, in linea con il programma del 2018 del movimento. Recentemente, un dirigente del partito ha anche invitato il leader a lasciare il simbolo e ha commentato positivamente il ruolo di un ex primo ministro come leader per un altro partito.

Roma, 8 apr. (askanews) – “Sì, sono un sostenitore della partecipazione al voto se porta ad una conseguenza certa” e ho votato “per la separazione delle carriere e il sorteggio, pur non condividendo tutta la riforma, in coerenza con il programma del M5s del 2018. Il sorteggio è uno strumento potente e sottovalutato”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, Davide Casaleggio. E Conte? “Sarebbe un ottimo leader per il Pd”, risponde il figlio del cofondatore del Movimento Cinquestelle, Gianroberto. Quanto, poi, alla causa legale tra Beppe Grillo e il Movimento su nome e simbolo, Casaleggio spiega: “Penso che il miglior modo di rispettare la storia del Movimento sia chiarire che si tratta di una grandiosa avventura con valori che oggi non esistono più. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. Lasci nome e simbolo»Ho votato «per la separazione delle carriere e il sorteggio, pur non condividendo tutta la riforma, in coerenza con il programma del M5s del 2018».

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