Casaleggio contro Conte | I valori M5s non esistono più Lasci nome e simbolo

In un confronto aperto, un esponente del Movimento 5 Stelle ha dichiarato di aver votato a favore della separazione delle carriere e del sorteggio, anche se non condivide completamente la riforma. La decisione è stata presa in coerenza con il programma del 2018 del partito. Contestualmente, un altro membro ha accusato il leader del movimento di aver smarrito i valori originari e di aver lasciato il nome e il simbolo del partito.

Ho votato «per la separazione delle carriere e il sorteggio, pur non condividendo tutta la riforma, in coerenza con il programma del M5s del 2018». In un’intervista al Corriere della Sera Davide Casaleggio oggi fa il punto sulla situazione politica. Con una dedica a Giuseppe Conte: «Sarebbe un ottimo leader per il Pd», risponde il figlio del cofondatore del M5s, Gianroberto. Mentre, sulla causa legale tra Beppe Grillo e il Movimento su nome e simbolo, commenta: «C’è una sentenza del Tribunale di Genova che chiarisce che il logo non è di proprietà dell’attuale associazione. Cambiare nome e simbolo può essere un atto di chiarezza, non di debolezza», aggiunge Casaleggio. 🔗 Leggi su Open.online

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Davide Casaleggio: "Conte sarebbe un ottimo leader del Pd, lasci il simbolo di M5s" x.com

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