Un militante storico del Movimento 5 Stelle ha espresso preoccupazione riguardo alla coesione tra il partito, il Partito Democratico e le altre forze di sinistra, sottolineando che l’ambiguità politica potrebbe portare all’irrilevanza dell’alleanza. La sua analisi si concentra sui dubbi e sui compromessi che si sono consolidati negli ultimi tempi, mettendo in discussione la solidità di questa collaborazione.

Paolo Gallo, militante del Movimento 5 Stelle da oltre tredici anni, lancia un monito severo contro l’ambiguità politica che caratterizza l’asse tra Partito Democratico, M5s e Alleanza Verdi e Sinistra. La critica si concentra sulla tendenza di questo gruppo, definito campo stretto, a utilizzare la cautela come scudo per evitare scelte nette, rischiando così l’irrilevanza. L’analisi nasce dall’esperienza diretta di chi ha vissuto l’evoluzione del movimento fin dalle intuizioni originali di Beppe Grillo, arrivando a candidarsi personalmente in diverse sfide elettorali a livello regionale e comunale. Secondo Gallo, l’attuale mancanza di una direzione chiara compromette la credibilità dell’intera area politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M5s e campo stretto: il rischio irrilevanza tra dubbi e compromessi

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