Strategie UE per lo Stretto di Hormuz | Tra Dubbi e Intenzioni

L’Unione Europea ha presentato nuove strategie per il Mar di Hormuz, concentrandosi su questioni di sicurezza e cooperazione regionale. Le proposte includono aumenti di presenza navale e accordi con paesi della zona, mentre alcuni paesi membri esprimono dubbi sulla fattibilità delle misure. Il dibattito pubblico sulla questione si accende tra chi sostiene un intervento più deciso e chi teme rischi politici e militari.

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