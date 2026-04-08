Gianroberto Casaleggio ha chiesto a Giuseppe Conte di rinunciare al nome e al simbolo del Movimento 5 Stelle. La richiesta arriva in un momento di tensioni tra i due, che si sono scontrati pubblicamente sulla gestione e la direzione del partito. Casaleggio ha reso noto il suo desiderio di ottenere il controllo ufficiale del marchio e della denominazione del movimento politico.

Gianroberto Casaleggio attacca Giuseppe Conte e chiede al leader del M5s di rinunciare a marchio e denominazione del movimento. L’intervento avviene durante un colloquio con Davide Casaleggio per analizzare l’attuale. Il figlio del cofondatore del Movimento 5 Stelle sostiene che l’identità originaria della formazione sia svanita. Per lui, ammettere la fine dei valori fondanti rappresenta l’unico modo onesto per onorare la storia di quella che definisce una grandiosa avventura. Sul piano legislativo, Gianroberto Casaleggio ha espresso il proprio sostegno al sorteggio e alla separazione delle carriere. Tale scelta è stata dettata dalla volontà di restare coerente con quanto previsto dal programma del M5s nel 2018, nonostante non condivida integralmente la riforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M5s, Casaleggio sfida Conte: “Rinuncia a nome e simbolo

Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. Lasci nome e simbolo»Ho votato «per la separazione delle carriere e il sorteggio, pur non condividendo tutta la riforma, in coerenza con il programma del M5s del 2018».

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