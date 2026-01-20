Il sondaggio | FdI cresce più di tutti e supera il 31% Il Pd sempre più indietro il M5S affossa il campo largo

Secondo l’ultimo sondaggio, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con oltre il 31%, rafforzando la propria posizione e mantenendo il vantaggio sul Pd. Il centrodestra amplia il margine sul campo largo, mentre il Movimento 5 Stelle registra un calo che contribuisce alla diminuzione del consenso di quest’area politica. I dati riflettono le attuali tendenze politiche nel panorama italiano.

FdI si conferma il primo partito, cresce più di tutti gli altri, supera il tetto del 31% e allunga la distanza dal Pd, così come il centrodestra consolida il vantaggio sul campo largo, affossato soprattutto dal calo del M5S. Il sondaggio di Swg per il Tg La7 segna un’altra giornata amara per la sinistra, che nuovamente riscontra nei numeri il solido consenso di cui gode la maggioranza. FdI allunga la distanza col Pd, il M5S affossa il campo largo. Nel dettaglio, rispetto alla scorsa settimana FdI guadagna lo 0,2% e arriva al 31,1%; il Pd è al 22,4%, cresce ma dello 0,1%, dunque perde ulteriore terreno rispetto al partito della premier; il M5S scende al 12,4%, perdendo uno 0,3% che non viene compensato dagli altri partiti del campo largo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sondaggio, FdI inarrestabile veleggia al 31,1% con Meloni irraggiungibile, leader più amata. Campo largo sgonfio e Pd in sprofondo rossoL'ultimo sondaggio di Dire-Tecnè del dicembre 2025 mostra Fratelli d'Italia in crescita, con il 31,1% e Giorgia Meloni leader più amata.

Sondaggio Porta a Porta, FdI sempre in vetta al 30,5%. Cala di mezzo punto il campo largo

