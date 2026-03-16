Un risultato più largo del 2021 | il Pd festeggia la riconferma di Lattuca alla guida della Provincia

Domenica si sono svolte le elezioni per il presidente della Provincia di Forlì-Cesena e Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, è stato riconfermato alla guida con il 60,50% dei voti. La sua vittoria rappresenta un risultato più ampio rispetto a quello ottenuto nel 2021. La consultazione ha coinvolto gli elettori della provincia che hanno espresso la propria preferenza.

I segretari del Partito Democratico Gozzoli e Monti: "Dato politico incontrovertibile, ora avanti con il potenziamento dell'ente e il supporto ai Comuni" Ieri, domenica, si sono svolte le consultazioni per eleggere il presidente dellaProvincia di Forlì-Cesena ed è arrivata la riconferma di Enzo Lattuca – sindaco di Cesena e presidente uscente – con il 60,50% dei voti. L’affluenza tra sindaci e consiglieri comunali della provincia è stata del 79,59%. “Come Federazioni forlivese e cesenate del Partito Democratico – affermano i due segretari Dem Matteo Gozzoli ed Enrico Monti - esprimiamo grande soddisfazione per il bel risultato ottenuto da Enzo Lattuca, riconfermato presidente con una maggioranza ampia, ancora più larga di quella ottenuta nel 2021. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Bergamo sceglie il nuovo il presidente della provincia: Gandolfi punta alla riconferma, l’avversario è Gafforelli Provincia Forlì Cesena, è Lattuca-bis: “Risultato che mi rafforza”. Pondini si ferma al 39,5%Enzo Lattuca è stato rieletto alla carica di presidente della Provincia di Forlì-Cesena. Contenuti utili per approfondire Un risultato più largo del 2021 il Pd... Discussioni sull' argomento Capitale della Cultura, parte il countdown. Lattuca: Sembrava debolezza, ma candidarsi insieme è diventato punto di forza; Enzo Lattuca: Voglio completare l’opera lavorando a fianco dei comuni; Francesca Pondini: Ascolterei di più i sindaci, anche sul post-alluvione. Più attenzione ai monti; Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca rieletto presidente. Congratulazioni a Enzo Lattuca, riconfermato alla guida della Provincia di Forlì-Cesena! Ps Tra queste due foto ci sono più di 20 anni, ma la passione e i valori sono sempre gli stessi! Buon lavoro! - facebook.com facebook