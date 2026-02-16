Siena invasa da animali selvatici Branco di lupi in viale Toselli cinghiali lungo viale Sclavo

Un branco di lupi è stato avvistato in viale Toselli, e alcuni cinghiali sono stati visti lungo viale Sclavo a causa dell’aumento di animali selvatici che si avvicinano alle zone abitate. La presenza di questi animali in centro città si fa sempre più frequente, con recenti segnalazioni di cinghiali che si muovono nei prati di fronte al comando provinciale dei carabinieri.

Siena, 16 febbraio 2026 – Animali selvatici sempre più vicini alle case. Avvistati in città. Qualche giorno fa due grossi cinghiali stavano tranquillamente mangiando nel pratino che costeggia viale Sclavo, proprio di fronte al comando provinciale dei carabinieri. Una zona centralissima e frequentata per il via vai di macchine verso il policlinico ma anche di persone sul marciapiede. Qualche tempo fa vennero avvistati nella rotonda proprio davanti alla Coop delle Grondaie. Non è la prima volta che nella zona del policlinico sono stati trovati ungulati, una volta si infilò nel giardinetto di un asilo, un'altra di un'abitazione a Scacciapensieri.