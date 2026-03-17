Domani si svolgerà la conferenza di chiusura del progetto transfrontaliero INDIALPS, durante la quale verranno presentate strategie pratiche per sviluppare il turismo sostenibile nelle Alpi. Al centro dell’attenzione ci saranno le risorse rappresentate da lupi e orsi, che stanno diventando un valore aggiunto per le aree interessate. L’evento riunisce rappresentanti di diversi paesi coinvolti nel progetto.

La conferenza di chiusura del progetto transfrontaliero INDIALPS si terrà domani, portando alla luce strategie concrete per il turismo sostenibile nelle Alpi. L’evento vedrà l’intervento chiave del tecnico faunista Paolo Molinari sul delicato equilibrio tra grandi carnivori e attività turistiche. Questo incontro segna la conclusione di un percorso avviato nel 2024, coordinato dal Parco Naturale Dobratsch insieme a partner della Carinzia, del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. I risultati analizzeranno i flussi di visitatori nella zona del Dreiländereck, quel punto di confine unico dove Austria, Italia e Slovenia si incontrano. La gestione della fauna selvatica emerge come fattore determinante per lo sviluppo economico delle aree alpine senza compromettere gli ecosistemi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alpi: lupi e orsi diventano risorsa per il turismo

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