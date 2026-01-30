Quarantasei anni tra le nuvole comandante dell' aviazione sceglie Forlì per l' ultimo atterraggio | tributo con il maestoso arco d' acqua incrociato
Un volo speciale ha portato il comandante dell’aviazione a Forlì, ma non si trattava di un normale viaggio di ritorno. Dopo 46 anni di servizio, ha scelto questa città per il suo ultimo atterraggio. La cerimonia si è conclusa con un grande tributo: un arco d’acqua incrociato che ha salutato la sua lunga carriera. Il Boeing 737-400 della KlasJet ha fatto il suo ingresso, lasciando alle spalle quasi mezzo secolo tra le nuvole.
Per lo scalo di via Seganti, l'evento di venerdì si aggiunge alle cronache di uno scalo sempre più centrale per i movimenti charter e corporate di alto livello Non era solo un volo di ritorno dalla Champions League quello del Boeing 737-400 della KlasJet, codice LY-CHF: era l’ultima missione di una carriera lunga 46 anni. Il comandante Sergey Kovalenko ha scelto l’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì come cornice per il suo congedo dall’aviazione, segnando la fine di un percorso professionale che ha attraversato quasi mezzo secolo di evoluzione tecnologica e di voli internazionali. Il velivolo, reduce dal trasporto della squadra del Newcastle da Parigi, dove aveva affrontato la sfida di Coppa mercoledì scorso, era originariamente atteso giovedì mattina.🔗 Leggi su Forlitoday.it
