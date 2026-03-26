Brindisi sotto il regno degli angioini | nuovo appuntamento con la storia

L'associazione culturale “Brindisi e le Antiche Strade” ha annunciato un nuovo evento dedicato alla storia della città. L'iniziativa si terrà presso la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti e si focalizzerà sul periodo sotto il dominio degli angioini. L'appuntamento rientra nelle attività promosse dall'associazione per approfondire aspetti storici locali.

BRINDISI - L'Aps “Brindisi e le Antiche Strade”, nell'ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, è lieta di presentare un nuovo appuntamento dedicato alla storia. L'evento fa parte della rassegna letteraria “Pagine Erranti-Brindisi città che legge” ed è realizzato in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Brindisi sotto il regno degli angioini": nuovo appuntamento con la storia Articoli correlati Nuovo appuntamento con i “Calici di Storia” a porta Sant’AndreaArezzo, 4 marzo 2026 – Nuovo appuntamento con i “Calici di Storia” a porta Sant’Andrea, evento che vede la collaborazione con la Società Storica... Leggi anche: Sant’Andrea brinda con la storia, in via delle Gagliarde l’appuntamento con “Calici di Storia” Una raccolta di contenuti su Brindisi sotto Discussioni sull' argomento PAGINE ERRANTI: Brindisi sotto il regno degli Angioini; Brindisi sotto il regno degli Angioini; Strade colabrodo; Lo staff femminile che lavora presso Tenuta Moreno. Brindisi sotto il regno degli angioini: nuovo appuntamento con la storiaL'incontro, dal titolo Brindisi sotto il regno degli angioini vedrà la presentazione del volume che raccoglie diversi saggi sul tema e si terrà domani, venerdì 27 marzo 2026, alle 17:30, presso la ... brindisireport.it Referendum, Brindisi chiude al 49,50%: affluenza sotto la media nazionale Si chiudono le urne e con esse la consultazione referendaria sulla riforma costituzionale della giustizia. Il dato definitivo sull’affluenza restituisce un quadro di partecipazione compless - facebook.com facebook