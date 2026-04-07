I funerali di Giovanni Birindelli | Empoli e l’ultimo saluto della città al re delle concessionarie

Il 7 aprile 2026, la città di Empoli ha partecipato ai funerali di Giovanni Birindelli, noto imprenditore nel settore delle concessionarie automobilistiche in Toscana. La cerimonia si è svolta nella chiesa locale, con numerosi cittadini e rappresentanti del mondo imprenditoriale presenti per rendere omaggio al protagonista, scomparso recentemente. La salma è stata successivamente accompagnata al cimitero per la tumulazione.

Empoli, 7 aprile 2026 – Un’intera città ha tributato l’ultimo saluto a Giovanni Birindelli, imprenditore e nome di primissimo piano in Toscana nell’ambito della vendita di auto. L’uomo è morto tragicamente nella sua proprietà a bordo di un veicolo e ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Alle esequie presenti tanti rappresentanti del mondo imprenditoriale, politico e sportivo empolese. C’erano tra gli altri il sindaco Mantellassi e il presidente dell’Empoli Corsi. La cerimonia si è volta nella collegiata di Sant’Andrea in piazza Farinata degli Uberti. L'ultimo saluto a Giovanni Birindelli: un momento del funerale (Gasperini... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I funerali di Giovanni Birindelli: Empoli e l’ultimo saluto della città al re delle concessionarie Giovanni Birindelli, addio al re delle concessionarie. Forse un malore alla guida, poi l’incidente mortaleVinci, 2 aprile 2026 – L’imprenditore Giovanni Birindelli è venuto a mancare improvvisamente nelle scorse ore, a 66 anni, a causa di un incidente che... Morte di Giovanni Birindelli, i funerali nella Collegiata a EmpoliEmpoli, 7 aprile 2026 – Si svolgeranno oggi, 7 aprile, alle 15 le esequie di Giovanni Birindelli, 66 anni di Vinci, fondatore della Gmg Spa, una... Temi più discussi: Incidente con il quad, morto l'imprenditore Giovanni Birindelli; Ci ha lasciati Giovanni Birindelli; Martedì 7 in Collegiata i funerali di Giovanni Birindelli; Schede necrologi ottimizzate per la stampa. I funerali di Giovanni Birindelli: Empoli e l’ultimo saluto della città al re delle concessionarieUn nome di primissimo piano nell’ambito del commercio di auto in Toscana. L’uomo è morto nella sua proprietà, colto da un malore mentre si trovava a bordo di un veicolo. Presenti alle esequie anche il ... msn.com Morte di Giovanni Birindelli, i funerali nella Collegiata a EmpoliRingraziamo sentitamente tutti coloro che hanno dimostrato affetto e vicinanza in questi giorni, si legge in un avviso pubblicato dall’azienda ... lanazione.it Morte di Giovanni Birindelli, concessionarie chiuse per lutto: comunità sotto choc - facebook.com facebook Tragico incidente, morto l'imprenditore Giovanni Birindelli x.com