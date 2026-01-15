Oggi a Viano si terranno i funerali di Marcello Secchi, 47 anni, scomparso improvvisamente il 9 gennaio. L’evento rappresenta l’occasione per un ultimo saluto a un uomo che lascia un ricordo condiviso dalla famiglia e dagli amici. La cerimonia si svolgerà nel rispetto della sua memoria, offrendo a tutti i presenti un momento di riflessione e di vicinanza.

Si svolgeranno oggi pomeriggio a Viano i funerali di Marcello Secchi, il papà di 47 anni deceduto improvvisamente il 9 gennaio. Secchi si è sentito male nel tardo pomeriggio di venerdì scorso nella sua abitazione a Ca’ Bertacchi nel comune di Viano, dove era appena tornato dalla spesa. È stato poi soccorso e trasportato in ambulanza all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Purtroppo, nonostante l’intervento dei sanitari, è avvenuto il decesso del 47enne. Secchi, padre di due figli minori, era dipendente della Texil Paoli Srl di Cavriago. I funerali di Marcello sono stati fissati per oggi: il corteo funebre partirà alle ore 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marcello Secchi, oggi i funerali. L’ultimo saluto al papà 47enne

