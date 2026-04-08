L’ultimatum all’Iran e la fine del mondo in diretta social

Nelle ultime ore, milioni di utenti hanno seguito in diretta social un avvenimento che ha suscitato molta preoccupazione. Un ultimatum rivolto all’Iran è stato trasmesso, accompagnato da dichiarazioni che hanno descritto la situazione come potenzialmente apocalittica. La comunicazione ha generato un forte clamore e un senso di urgenza tra gli spettatori, con molte persone che hanno monitorato costantemente gli sviluppi.

Washington, 8 aprile 2026 – Per ore, milioni di persone hanno avuto la sensazione di guardare un orologio che correva verso qualcosa di irreparabile. L’ultimatum di Donald Trump all’Iran, con la minaccia di “distruggere un’intera civiltà in una notte” se Teheran non avesse riaperto lo Stretto di Hormuz entro il termine fissato da Washington, non è stato vissuto soltanto come un braccio di ferro. È entrato nelle case, nei pensieri, nei telefoni, negli scroll continui alla ricerca di una notizia qualsiasi, anche fake, purché capace di rassicurare o almeno di spiegare. Più che una crisi da seguire, è sembrato un countdown verso la fine del mondo, come se fosse un copione di un film di cui lo spettatore già conosceva il finale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it «Dite addio all’elettricità», la minaccia dall’Iran dopo l’ultimatum di Trump su Hormuz. Nel mirino le centrali del Golfo: la mappa – La direttaAl ventitreesimo giorno di conflitto tra Usa, Israele e Iran, il capo di stato maggiore dell’Idf, il tenente generale Eyal Zamir, lancia un allarme... Petrolio sopra i 110$: Trump scuote il mondo con l’ultimatum all’IranTrump ha lanciato nuove minacce contro l’Iran, scatenando un immediato rialzo dei prezzi del petrolio all’inizio della settimana. Donald Trump warns Iranian ‘civilisation will die tonight’ Temi più discussi: Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Hormuz, l’ultimatum e il diritto: quando la minaccia entra nel campo dei crimini di guerra; Breve storia degli ultimatum di Trump all’Iran. Trump estende di due settimane l'ultimatum all'Iran. Primo round di trattative venerdì. Beirut travolta dai raid israeliani, vittime in stradaIl messaggio del presidente americano su Truth: Lo stop ai bombardamenti è 'a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Horm ... ansa.it L’ultimatum di Trump all’Iran scade stanotte: ecco cosa può succedereL’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un accordo con l’Iran scade tra 15 ore, alle 20:00 ora di Washington, le due di stanotte in Italia. Se entro questa data la Casa bianca e ... tpi.it Poche ore dopo che è entrato in vigore il cessate il fuoco tra Usa e Iran, Ray Dalio avverte: "Gli investitori devono fare un passo indietro e chiedersi: quale impatto avrà la distruzione provocata da questo conflitto". Secondo lo storico investitore americano, pot - facebook.com facebook Tregua USA-Iran, il petrolio cola a picco: cosa aspettarsi da benzina e diesel x.com