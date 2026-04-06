All'inizio della settimana, i prezzi del petrolio hanno registrato un aumento superiore ai 110 dollari al barile, dopo che l’ex presidente ha rivolto nuove minacce all’Iran. La notizia ha provocato una reazione immediata sui mercati energetici, con gli investitori che hanno reagito alle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti. La situazione ha attirato l’attenzione di analisti e operatori, preoccupati per le possibili ripercussioni sulla stabilità del settore.

Trump ha lanciato nuove minacce contro l’Iran, scatenando un immediato rialzo dei prezzi del petrolio all’inizio della settimana. L’allarme riguarda la sicurezza dello Stretto di Hormuz e la firma di nuovi accordi. L’apertura dei mercati vede il WTI salire del 1,93%, raggiungendo quota 113,69 dollari. Anche il Brent registra un incremento dello 1,64%, toccando i 110,67 dollari per ogni barile. Il ricatto strategico sullo Stretto di Hormuz. La tensione geopolitica nasce dalle posizioni di Trump. Il presidente americano avverte che, in assenza di un accordo o della riapertura del passaggio marittimo di Hormuz, le conseguenze saranno devastanti per le infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio sopra i 110$: Trump scuote il mondo con l’ultimatum all’Iran

Trump scuote il mondo: “Dazi del 25% a chiunque faccia affari con l’Iran”Il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump si fa sentire con la forza di un terremoto economico globale.

I colloqui rinviati tra Trump e Xi e l'ultimatum su Hormuz: il gelo della Cina scuote WashingtonRegna l’incertezza sul vertice tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping.

Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

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140 DOLLARI A BARILE - Il prezzo del petrolio fisico è salito sopra i 140 dollari al barile, il livello più alto dal 2008, a causa della guerra con l'Iran. Anche se i futures sono stati scambiati a prezzi molto più bassi, il mercato fisico riflette una grave carenza di offer facebook

Il petrolio riduce il calo e si porta sopra i 100 dollari. Il prezzo del gas si attesta a 48,79 euro #ANSA x.com