Dite addio all’elettricità la minaccia dall’Iran dopo l’ultimatum di Trump su Hormuz Nel mirino le centrali del Golfo | la mappa – La diretta

Dopo l’ultimatum di Trump su Hormuz, l’Iran ha annunciato che potrebbe spegnere l’elettricità, minacciando le centrali energetiche nel Golfo. Al ventitreesimo giorno di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, il capo di stato maggiore dell’Idf ha lanciato un allarme che riguarda anche l’Europa. La situazione rimane delicata e in evoluzione.

Al ventitreesimo giorno di conflitto tra Usa, Israele e Iran, il capo di stato maggiore dell’Idf, il tenente generale Eyal Zamir, lancia un allarme che riguarda direttamente l’Europa. Secondo quanto riporta The Times of Israel, Zamir ha dichiarato che i missili iraniani hanno una «gittata tale da raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma, e sono tutte a portata di tiro diretta». Le parole del generale arrivano dopo che Teheran ha lanciato due missili balistici intercontinentali, con una gittata dichiarata di 4.000 chilometri, contro un obiettivo americano sull’isola di Diego Garcia. G7 chiede a Teheran la fine «immediata e senza condizioni» degli attacchi. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati L’ultimatum di Trump: «L’Iran riapra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali», la risposta di Teheran. Droni contro i paesi del Golfo – La direttaAl ventitreesimo giorno di conflitto tra Usa, Israele e Iran, il capo di stato maggiore dell’Idf, il tenente generale Eyal Zamir, lancia un allarme... Iran, la guerra nel Golfo in diretta. Trump: "Riaprite Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche"La guerra in Iran sta diventando sempre più la guerra per lo stretto di Hormuz, snodo cruciale per i traffici commerciali mondiali e per... L'Iran minaccia l'Europa e attacca Tel Aviv. Trump: Operazione di terra è una perdita di tempo Altri aggiornamenti su Dite addio BMW dice addio alla i4: con l'arrivo della i3 non ha più sensoBMW mette per sempre da parte la i4: con l'arrivo della nuova ed incredibile BMW i3 il modello non ha più senso ... auto.everyeye.it Lamborghini dice no all'elettrica: il quarto modello sarà ibrido plug?in e arriverà nel 2030Winkelmann conferma il cambio di rotta: i clienti non vogliono rinunciare al motore termico. Intanto il 2025 si chiude con il miglior fatturato di sempre a 3,20 miliardi di euro ... msn.com