McTominay ancora fermo sono già quindici giorni E come per Anguissa nessuno sa quando tornerà

McTominay è ancora fermo da quindici giorni a causa di un infortunio, senza una data certa di ritorno. La sua assenza si aggiunge a quella di Anguissa e di altri giocatori, creando incertezza nella rosa del Napoli. I tifosi si chiedono quando i due centrocampisti potranno rientrare in campo, ma ancora nessuna comunicazione ufficiale chiarisce i tempi di recupero. La squadra continua ad affrontare le partite senza alcune pedine chiave.

McTominay va ad aggiungersi alla lunga lista di infortunati misteriosi del Napoli, non si sa mai cosa realmente abbiano e quando potranno tornare. Di giorno in giorno, per lo scozzese ne sono passati quindici. Ha già saltato due partite – Como in Coppa Italia e Roma in campionato – e domani a Bergamo sarà la terza. Poiché nulla emerge, come nel caso di Anguissa, nessuno sa realmente quando McTominay tornerà a giocare. Tutto è avvolto dalla privacy o presunta tale. I calciatori spariscono e non ricompaiono più.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Dove sta Anguissa? Siamo a cento giorni di assenza, tornerà a marzo (forse) – GazzettaAnguissa non si vede da cento giorni a causa di un infortunio, e ora si ipotizza che possa tornare in campo solo a marzo.

Anguissa fermo per la schiena: rientro ancora lontanoIl centrocampista del Napoli, Frank Zambo Anguissa, non si è ancora visto in campo.

