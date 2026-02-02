Un weekend tra artigianato vintage e gusto da Industrie Fluviali

Il fine settimana del 7 e 8 febbraio, Industrie Fluviali si trasforma in un punto di incontro tra artigiani, appassionati di vintage e buongustai. Durante i due giorni, il luogo apre le sue porte a chi vuole scoprire il meglio dell’artigianato indipendente, del design originale e dei prodotti alimentari di qualità. Basta passeggiare tra le bancarelle per trovare oggetti unici e assaggiare cibi preparati con cura, mentre si respira un’aria di creatività e passione.

Il 7 e 8 febbraio Industrie Fluviali apre le porte a un weekend dedicato alla creatività indipendente, al design, al cibo consapevole e alle eccellenze artigianali. Un evento a offerta libera che trasforma un'ex fabbrica riconvertita, in un percorso esperienziale su tre livelli e due terrazze, dove arte, moda, illustrazione e sapori si incontrano in un’atmosfera curata e accogliente. Un’occasione per scoprire realtà italiane originali, sostenere l'handmade e vivere la bellezza in tutte le sue forme. Unique Market torna da Industrie Fluviali per un appuntamento imperdibile, più di un semplice mercatino: un’esperienza sensoriale a 360°.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Industrie Fluviali

Unique Market torna a Industrie Fluviali, offrendo un'occasione di scoperta tra arte, artigianato, vintage ed eccellenze gastronomiche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Industrie Fluviali

Argomenti discussi: Cerchi un regalo fatto con l'anima? Lo trovi nella nostra selezione dei migliori manufatti d'Italia; Unique Market a Industrie Fluviali; Trieste, al Giulia riparte il mercatino vintage: oggetti rari e artigianato per tutti gli appassionati; Torna il Carnevale di Larino: carri, artigianato e satira nel cuore del Molise.

