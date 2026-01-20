Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Marsiglia, ha recentemente commentato le voci di un suo possibile trasferimento alla Juventus. In modo chiaro e diretto, il giocatore ha ribadito la sua volontà di restare con il club francese, chiudendo così le porte a un eventuale approdo in bianconero. Le sue parole confermano l’attuale fermezza sulla sua posizione e contribuiscono a fare chiarezza sulle future trattative di mercato.

Hojbjerg Juve, il giocatore chiude la porta ad un possibile trasferimento in bianconero. Il danese vuole restare al Marsiglia. La società torinese è molto attiva per garantire nuovi innesti al proprio tecnico: la Juventus continua a muoversi sul mercato per regalare nuovi tasselli a Luciano Spalletti. Sebbene l'attenzione mediatica si sia concentrata recentemente sul reparto avanzato, oscillando tra i profili di Jean-Philippe Mateta e Youssef En-Nesyri, la società bianconera tiene aperti altri fronti, specialmente in mediana. In questo scenario, Hojbjerg attualmente in forza all'Olympique Marsiglia era stato individuato come il profilo d'esperienza ideale.

© Juventusnews24.com - Hojbjerg Juve, il giocatore esce allo scoperto sul trasferimento in bianconero: cosa ha detto il centrocampista del Marsiglia

