Lucca Collezionando 2026 si presenta come un'occasione per conservare il fumetto e trasmetterlo alle nuove generazioni. La manifestazione si inserisce nel quadro di un evento che ripercorre la storia di Lucca Comics and Games, offrendo uno sguardo all'evoluzione del modo di comunicare e divulgare il fumetto nel corso degli anni. La rassegna intende mettere in evidenza l'importanza di preservare questa forma d'arte e di coinvolgere un pubblico più giovane.

Ripercorrere la storia di Lucca Comics and Games è un viaggio nel tempo che segna anche un percorso di evoluzione del modo di comunicare e divulgare il fumetto. Spesso si considerano le fiere come eventi in cui incontrare autori e artisti, ma ci si dimentica quando siano proprio queste kermesse il luogo ideale in cui fare cultura del medium. Serviva un momento come Back To The Theatre per ribadire questa funzione divulgativa di momenti come Lucca Comics, e non è un caso che questo incontro si sia tenuto prima di Lucca Collezionando. Lucca Collezionando è lo slow life della passione per il fumetto, una due giorni in cui la passione per il mondo della nona arte può essere assaporato in un ambiente pacato, privo dei ritmi concitati che spesso si accompagnano alle fiere di settore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lucca Collezionando 2026: conservare il fumetto e portarlo alle nuove generazioni

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