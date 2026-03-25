verso lucca collezionando al polo fiere docenti a lezione di fumetto e manga

Sabato e domenica si terrà al Polo Fiere di Sorbano l’edizione di Lucca Collezionando, dedicata alla collezione di fumetti e manga. In vista dell’evento, l’organizzazione ha organizzato una scuola speciale di fumetto rivolta ai docenti, promossa da Lucca Crea e dal Comune di Lucca. La manifestazione vedrà anche esposizioni e incontri dedicati agli appassionati del settore.

Aspettando la nuova edizione di Lucca Collezionando, che si terrà al Polo Fiere di Sorbano sabato e domenica, Lucca Crea e Comune di Lucca hanno invitato i professori a seguire una speciale scuola di “fumetto”. Dopo la positiva esperienza degli anni passati, hanno preso il via gli incontri per valorizzare e sostenere il fumetto e il manga come strumenti formativi, da utilizzare nella scuola. Sono azioni propedeutiche al Concorso Nazionale “Teste tra le nuvole”, che arriva nelle scuole di tutta Italia, a cui possono partecipare gratuitamente studenti dai 7 ai 19 anni iscritti dai loro insegnanti. Il progetto mette a disposizione kit didattici originali, incontri e webinar online e off line. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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