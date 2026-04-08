Uno scambio acceso tra il comico Luca Bizzarri e il senatore Claudio Borghi si è sviluppato su X, la piattaforma social. La discussione è nata da un tweet riguardante l’ex presidente degli Stati Uniti e la situazione in Iran. Dopo alcune repliche, Bizzarri ha scritto

Il comico Luca Bizzarri e il senatore leghista Claudio Borghi sono stati protagonisti di un botta e risposta infuocato su X. A scatenare lo scambio di ‘cortesie’ è stato un commento scritto da Bizzarri in risposta a un tweet del parlamentare che, in riferimento al cessate il fuoco in Iran, ha digitato: “Insomma, anche stavolta Trump vi ha trollato tutti”. L’osservazione è stata criticata duramente dall’attore e ne è nato un lungo diverbio. Scontro tra Luca Bizzarri e Claudio Borghi: caos dopo un tweet su Trump Accuse incrociate tra il senatore e il comico Borghi: "Tutti i lavori hanno dignità, anche quello del buffone" Scontro tra Luca Bizzarri e Claudio Borghi: caos dopo un tweet su Trump Iran, Stati Uniti e Israele, nelle scorse ore, hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luca Bizzarri contro Claudio Borghi, botta e risposta social su Trump e l'Iran: "Vada a lavorare", "Buffone"

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