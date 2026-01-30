Pensioni | botta e risposta social Gori-Scotto eurodeputato ' Salvini contro Fornero non Pd'

Giorgio Gori e Arturo Scotto si sono scambiati accuse sui social riguardo alle pensioni. Gori ha criticato le politiche di Salvini contro la riforma Fornero, mentre Scotto ha risposto difendendo le scelte del Pd. La discussione si è acceso in modo rapido e diretto, senza mezzi termini.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Botta e risposta via social tra Giorgio Gori e Arturo Scotto. Lo scambio tra i due esponenti Pd sul tema pensioni. A tirare fuori il tema l'eurodeputato Gori: "E' un fatto noto che la sostenibilità del sistema previdenziale richiede che l'età pensionabile si adatti al progressivo aumento delle aspettative di vita. Dalla mia parte politica mi sarei aspettato quindi un attacco al governo per la scelta demagogica di diluire su tre anni lo scatto previsto nel 2026. E invece no, lo accusiamo del contrario, e chiediamo addirittura di abolire il meccanismo automatico di adeguamento all'aspettativa di vita, cosa che in vent'anni porterebbe a +450 mld di debito pubblico.

