Il No Borders Music Festival 2026 si prepara ad accogliere un grande nome della musica internazionale: la cantautrice statunitense LP si esibirà domenica 12 luglio alle ore 14 sui Laghi di Fusine, a Tarvisio. Questa 31ª edizione del festival si apre con un evento che coinvolge artisti di fama mondiale e si svolge in un paesaggio naturale tra i più suggestivi della regione.

Il concerto ai Laghi di Fusine sarà l’occasione per ascoltare dal vivo, tra gli altri, i brani dell’ultimo album, Love Lines, il settimo lavoro in studio dell’artista: un progetto luminoso e intenso, influenzato dalla luce e dall’energia della California e attraversato da un ampio spettro di sonorità. Dal potente singolo Golden alle ballate più intime come One Like You, fino alle atmosfere rock di Love Song, il live sarà un’esperienza emozionante e coinvolgente. L’appuntamento di domenica 12 luglio alle ore 14.00 ai Laghi di Fusine inaugura ufficialmente la 31ª edizione del No Borders Music Festival, confermandone ancora una volta la vocazione internazionale e l’unicità del dialogo tra musica e natura. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - LP in concerto al No Borders Music Festival domenica 12 luglio 2026

