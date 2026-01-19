Lo show Demon hunters and Soda Pop torna a Palermo | l’universo K-pop sbarca al Velodromo

Lo spettacolo “Demon Hunters and Soda Pop” torna a Palermo, portando l’universo K-pop nel Velodromo. Dopo aver registrato oltre 10.000 biglietti venduti in Sicilia, il tour prosegue in tutta Italia con questo show tribute al film d’animazione di successo mondiale. Un’occasione per immergersi in un’esperienza musicale e visiva dedicata agli appassionati del genere.

Protagonisti sul palco i cantanti dal vivo, guidati da un brillante trio femminile, affiancati dalla straordinaria band dei Soda Pop, che ricrea l'universo sonoro tipico del K-pop. Il corpo di ballo composto da 10 performer trasforma ogni scena in un vortice di movimento. La presenza iconica della Mascotte Tiger accompagna il pubblico con simpatia e spirito giocoso lungo tutto lo spettacolo e rende l'esperienza ancora più coinvolgente e divertente.

K-pop, “Demon Hunters” e “Soda Pop”: il nuovo fenomeno che conquista i fan

Il K-pop si fa strada anche a Parma, portando sul palco del Teatro Regio due spettacoli dedicati a “Demon Hunters” e “Soda Pop”. L’evento si svolgerà domenica 24 maggio 2026, con due repliche alle ore 15:00 e alle 18:00. Un’occasione per vivere l’energia e la musica di un fenomeno internazionale, in un contesto che unisce intrattenimento e passione per la cultura pop coreana.

